Südamerika

Protest gegen die Wiederwahl von Staatschef Maduro im Jahr 2024. (AP / Jacinto Oliveros)

Die Menschen hatten 2024 an Protesten gegen die Wiederwahl von Staatschef Maduro teilgenommen, wie ein Sprecher des Ministeriums für Strafvollzug mitteilte. Justiz und Regierung hätten beschlossen, jeden Fall einzeln und in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu prüfen.

Nach der Präsidentschaftswahl im Juli 2024 war Amtsinhaber Maduro trotz fehlender Wahlunterlagen zum Sieger erklärt worden. Die Opposition sprach von Betrug und organisierte Massenproteste. Bei den Demonstrationen wurden offiziellen Angaben zufolge mindestens 28 Menschen getötet. Die Behörden nahmen zudem 2.400 Demonstranten fest. Seither wurden fast 2.000 von ihnen wieder freigelassen.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.