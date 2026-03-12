Vorläufiges Untersuchungsergebnis

Die Mädchenschule in Minab nach den Angriffen. (AFP / ALI NAJAFI)

Veraltete Zieldaten hätten zu dem folgenschweren Fehler geführt, melden übereinstimmend die "New York Times" und der Sender CNN. Das gehe aus vorläufigen Ergebnissen der eingeleiteten Untersuchung hervor. Demnach hätten die USA einen Stützpunkt der Revolutionsgarden im Visier gehabt, zu dem das Schulgebäude früher gehörte. Nun müsse die Frage geklärt werden, warum veraltete Informationen nicht noch einmal überprüft wurden.

Wie CNN berichtet, zeigten Satellitendaten von 2013, dass die Schule und der Stützpunkt der Revolutionsgarden auf demselben Gelände gewesen seien. Bereits auf Aufnahmen von 2016 sei jedoch ein Zaun zwischen den beiden Anwesen zu erkennen. Auf Bildern von Ende 2025 ist demnach zu sehen, wie Menschen auf dem Schulhof miteinander spielen.

