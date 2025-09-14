Mit mehr als 500.000 Besuchern sei die vorherige Ausgabe 2023 leicht übertroffen worden, teilten die Veranstalter mit. Von Dienstag bis zum heutigen Sonntag präsentierten knapp 750 Aussteller aus 73 Ländern ihre Neuheiten. Im Blickpunkt standen etwa neue Elektro-Modelle deutscher Hersteller und die starke Präsenz chinesischer Hersteller auf der Messe.
Diskutiert wurde unter anderem über die schwierige wirtschaftliche Lage und das von der EU beschlossene Verbrenner-Aus.
