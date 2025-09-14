München
Veranstalter: Automesse IAA endet mit Besucherzuwachs

In München ist die Automesse IAA Mobility zu Ende gegangen.

    08.09.2025, Bayern, München: Eingang der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility). Die IAA Mobility 2025 findet vom 09.-14.09.2025 in München statt. (zu dpa: «Automesse IAA öffnet») Foto: Malin Wunderlich/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
    Die IAA Mobility in München (Malin Wunderlich / dpa / Malin Wunderlich)
    Mit mehr als 500.000 Besuchern sei die vorherige Ausgabe 2023 leicht übertroffen worden, teilten die Veranstalter mit. Von Dienstag bis zum heutigen Sonntag präsentierten knapp 750 Aussteller aus 73 Ländern ihre Neuheiten. Im Blickpunkt standen etwa neue Elektro-Modelle deutscher Hersteller und die starke Präsenz chinesischer Hersteller auf der Messe.
    Diskutiert wurde unter anderem über die schwierige wirtschaftliche Lage und das von der EU beschlossene Verbrenner-Aus.
    Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.