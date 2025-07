Gesellschaft

Freibad mit ausgelassenem Schwimmbecken. (IMAGO / Funke Foto Services / Ralf Rottmann )

Der Zusammenschluss von 15 Verbänden kritisiert in einem heute vorgelegten Bericht, dass es in Deutschland immer weniger Schwimmbäder gebe. Zudem sei die Hälfte der bestehenden Anlagen sanierungsbedürftig. Nachteile habe das vor allem für Kinder. So seien fast 60 Prozent der Grundschulkinder keine sicheren Schwimmer; 20 Prozent könnten überhaupt nicht schwimmen.

Der Verband fordert, dass Bund, Länder und Kommunen massiv in den Bereich investieren. In den kommenden zwölf Jahren solle jährlich eine Milliarde Euro für den Neubau und die Sanierung von Bädern ausgegeben werden. Jede Grundschule solle ein Schwimmbad in erreichbarer Nähe haben, in dem mindestens das Bronze-Abzeichen abgelegt werden könne.

Der "Bäderallianz Deutschland" gehören unter anderem der Deutsche Schwimm-Verband und die DLRG an.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.