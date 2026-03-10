Zukunft des Sozialstaats

20 Millionen Stimmen für einen gerechten Sozialstaat (picture alliance / dts-Agentur)

Der Sozialstaat werde in der Debatte als unfinanzierbar oder als reiner Kostenfaktor dargestellt, erklärte das Bündnis in Berlin. Das sei so nicht richtig. Der Sozialstaat sei nicht nur finanzierbar, sondern auch essenziell für sozialen Frieden, wirtschaftliche Teilhabe und demokratische Stabilität. Um das Sytem zu erhalten, sollten Hochvermögende einen stärkeren Beitrag leisten, kleine und mittlere Einkommen sollten entlastet werden.

Dem Bündnis gehören 14 Organisationen an, darunter die Arbeiterwohlfahrt, der Sozialverband VdK, der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.