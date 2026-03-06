Wirtschaftspolitik

Wirtschaftsverbände warnen vor Risiken für die heimische Konjunktur und verlangen rasche Reformen (picture alliance / Chromorange / Christian Ohde)

Konjunktur an einem Kipppunkt und ⁠fordern von ⁠der Bundesregierung rasche und mutige Reformen.

Der Standort stehe unter Druck wie selten zuvor in der Nachkriegsgeschichte, heißt es in einer Erklärung der Organisationen BDA, BDI, DIHK und ZDH vor dem heutigen Treffen mit Bundeskanzler Merz in München. Nach drei Jahren ⁠ohne Wachstum würden die Widerstandskräfte der ⁠Wirtschaft nun schwinden, heißt es in dem Schreiben, das dem Online-Magazin Politico vorliegt. Die bisherigen ‌Initiativen der Regierung reichten bei Weitem nicht aus. Konkret verlangen die Verbände eine Anhebung des Renteneintrittsalters ​noch in diesem Jahr. Zudem fordern sie eine vorgezogene Senkung der Körperschaftsteuer sowie eine niedrigere Stromsteuer für alle Unternehmen ​und Verbraucher. Die Regierung solle außerdem die Bürokratie ‌abbauen und ein Drittel aller Auskunfts- und Berichtspflichten sowie die Hälfte der Dokumentationspflichten streichen.

