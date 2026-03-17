Versorgung zunächst gesichert

Die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland bereiten einigen Sorge. (picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann)

Wie die Initiative Energien Speichern in Berlin mitteilte, ist zwar die Versorgung für den laufenden Winter gesichert. Für den Sommer fehlten dem Markt aber ökonomische Anreize zur Einspeicherung von Gas. Zur Begründung hieß es, Gas für ⁠den kommenden Winter sei derzeit günstiger als für den Sommer. Dies hebele die Anreize zur Einspeicherung vollständig aus. Als ​einen Auslöser für die Preisentwicklung nannte der Verband die Schließung der Straße von Hormus als Folge des Iran-Krieges.

INES ist ein Zusammenschluss von ‌Betreibern ‌deutscher Gas- und Wasserstoffspeicher. Nach eigenen Angaben repräsentiert der Verband mehr ​als 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten und rund ein Viertel der Kapazitäten in der ‌EU.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.