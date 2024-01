Verband fordert kostenfreies Wlan an mehr Bahnhöfen. (Sebastian Willnow / dpa-Zentralbil / Sebastian Willnow)

Es gebe nach wie vor große regionale Unterschiede, erklärte Geschäftsführer Flege in Berlin. Dass man im Jahr 2024 in der Mehrzahl der Bundesländer WLAN an Bahnhöfen wie die Nadel im Heuhaufen suche, sei nicht zeitgemäß. Es sollte eigentlich Standard sein für die Reisenden - insbesondere um längere Wartezeiten zu überbrücken.

In neun von 16 Bundesländern verfügen demnach nicht einmal fünf Prozent der zum Konzern gehörenden Bahnhöfe über ein entsprechendes Angebot. Nur in Hessen, Schleswig-Holstein und Hamburg sei die Lage deutlich besser. Schon seit Längerem können Fahrgäste der Deutschen Bahn in Fernverkehrszügen kostenlos ins Internet. Seit 2020 baut das Unternehmen entsprechende Angebote an Bahnhöfen aus.

