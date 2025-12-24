Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants dürfe sich kaum in den rechnungen niederschlagen - meint der Verband Dehoga. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Mecklenburg-Vorpommern, Schwarz, sagte der Nachrichtenagentur dpa, die Steuersenkung von 19 Prozent auf 7 Prozent werde zwar den Preisanstieg dämpfen. Sie werde sich aber sicher nicht eins zu eins in den Speisekarten niederschlagen. Schwarz verwies auf anstehende Preissteigerungen, die die personalintensive Gastronomie-Branche besonders beträfen. So steige zum 1. Januar der Mindestlohn um 8,4 Prozent. Außerdem liege die deutsche Gastronomiebranche im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 immer noch hinter den Umsätzen zurück.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.