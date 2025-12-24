Gastronomie
Verband Dehoga: Kunden dürften kaum von Mehrwertsteuersenkung profitieren

Die zum Jahresbeginn in Kraft tretende Senkung des Mehrwertsteuersatzes für Speisen in Gaststätten dürfte nach Einschätzung des Branchenverbandes Dehoga kaum an die Kunden weitergegeben werden.

    Im Vordergrund hält eine Hand einen Rechnungsbon. Dahinter unscharf eine Außengastronomie unter blauem Himmel.
    Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants dürfe sich kaum in den rechnungen niederschlagen - meint der Verband Dehoga. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)
    Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Mecklenburg-Vorpommern, Schwarz, sagte der Nachrichtenagentur dpa, die Steuersenkung von 19 Prozent auf 7 Prozent werde zwar den Preisanstieg dämpfen. Sie werde sich aber sicher nicht eins zu eins in den Speisekarten niederschlagen. Schwarz verwies auf anstehende Preissteigerungen, die die personalintensive Gastronomie-Branche besonders beträfen. So steige zum 1. Januar der Mindestlohn um 8,4 Prozent. Außerdem liege die deutsche Gastronomiebranche im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 immer noch hinter den Umsätzen zurück.
