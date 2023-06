Die Golden Globes zählen zu den begehrtesten Filmpreisen. (Chris Pizzello / Invision / AP / dpa / Chris Pizzello)

Der Verband hatte in den vergangenen acht Jahrzehnten die renommierten Golden Globes verliehen. Nun übernimmt eine private Investorengruppe um den Milliardär Todd Boehly die Golden Globes. Boehly sprach von einem "bedeutenden Meilenstein" in der Geschichte der Filmpreise. Die Golden-Globes-Verleihung bildet jedes Jahr den Auftakt der US-Filmpreisverleihungen. In jüngster Zeit war die Zeremonie jedoch von Vorwürfen mangelnder Diversität, des Rassismus und der Korruption überschattet. Inzwischen wurde die Jury zur Auswahl der Golden-Globes-Preisträger ausgeweitet.

Ins Leben gerufen wurde der prestigereiche Filmpreis in den 40er Jahren von ausländischen Korrespondenten, die von Los Angeles aus über die US-Unterhaltungsindustrie berichteten.

