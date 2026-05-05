Reformpläne

Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbands (Archiv) (GKV)

Der Vorstandsvorsitzende Blatt begründete dies damit, dass sich die Zahl der Leistungsempfänger seit 2017 von drei auf fast sechs Millionen verdoppelt habe. Das hat eine Studie des Forschungsinstitutes IGES für den GKV-Spitzenverband ergeben. 2017 wurde die Pflegebedürftigkeit neu definiert. Aus drei Pflegestufen wurden fünf Pflegegrade. Ziel war es, psychische und kognitive Beeinträchtigungen stärker zu berücksichtigen. Blatt kritisiert, dass der Zugang zu Leistungen aus der Pflegekasse dadurch zu großzügig geworden sei.

Die Bundesregierung plant eine Reform, um die Pflegeversicherungen finanziell zu entlasten. Gesundheitsministerin Warken will dafür in den kommenden Wochen ein Konzept vorlegen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.