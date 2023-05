Heizungsgesetz

DV-Präsident Groschek: Den Druck aus der Heizungsdebatte nehmen. (imago / Revierfoto)

Es sollte frühestens 2025 kommen, sagte Verbandspräsident Groschek der Tageszeitung "Neue Westfälische". Er plädierte bei der Energiewende im Wohnungsbestand für mehr Technologieoffenheit. Man müsse weg vom, Zitat, "Effizienzabsolutismus, der auf bunkerdicke Dämmung setzt und so allein auf die Wärmepumpe als Heizung sieht.“ Die Wärmepumpe allein könne keine Lösung sein, so Groschek weiter, der von 2012 bis 2017 Bau- und Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen war.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.