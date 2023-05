Gesetzentwurf

Verband kommunaler Unternehmen über das Heizungsgesetz: "So wie es jetzt ist, darf es nicht bleiben"

Der Verband kommunaler Unternehmen sieht massiven Änderungsbedarf am Heizungsgesetz der Bundesregierung. Hauptgeschäftsführer Liebing sagte im Deutschlandfunk, so wie der Entwurf jetzt sei, dürfe er nicht bleiben. Dem Verband gehören unter anderem Stadtwerke und Energieversorger an. Liebing erklärte, man sehe Mängel des Gesetzes vor allem darin, dass Regelungen nicht praxistauglich ausgestaltet seien.

26.05.2023