Bei der Frauen-Handball-WM hat Deutschland Schweden besiegt (Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa)

"Wir haben aus Deutschland leider eine Art monostrukturelle Sportwüste gemacht", erklärte Michelmann auf der deutschen Abschlusspressekonferenz in Herning. Es brauche aber Vielfalt in der Berichterstattung und eine viel stärkere Präsenz der Frauen in den Medien. Nur so hätten die Handballerinnen eine Chance, in ihrem Sport den Lebensunterhalt in Deutschland verdienen zu können.

Mit dem Abschneiden der deutschen Spielerinnen zeigte sich der DHB schon vor dem letzten Spiel zufrieden: Sie erreichten durch den Sprung ins Spiel um Platz fünf die beste WM-Platzierung seit Bronze 2007. Am Abend spielt Norwegen im Finale auf Frankreich.

