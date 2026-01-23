Rechtsanspruch ab August

Die Gewerkschaft erklärte, jede vierte Schule habe in einer Umfrage angegeben, sie könne im kommenden Schuljahr nicht für alle Kinder einen Ganztagsplatz anbieten. Die am häufigsten genannten Gründe seien fehlende Räume und Personalmangel.
Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung gilt zunächst für Kinder der ersten Klasse, er soll jährlich ausgeweitet werden. Laut einem Bericht der Bundesregierung gehen Experten von bis zu 30.000 zusätzlich benötigten Ganztagsplätzen für das kommende Schuljahr aus.
