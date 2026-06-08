Die Vorhersage:
Verbreitet heiter, im Westen gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte 20 bis 26, im Osten und Süden 24 bis 29 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte wechselnd bewölkt, im Norden Schauer und einzelne Gewitter. Im Süden und der östlichen Mitte bewölkt und örtlich länger andauernder Regen. Temperaturen 15 bis 21 Grad.
Verbreitet heiter, im Westen gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte 20 bis 26, im Osten und Süden 24 bis 29 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte wechselnd bewölkt, im Norden Schauer und einzelne Gewitter. Im Süden und der östlichen Mitte bewölkt und örtlich länger andauernder Regen. Temperaturen 15 bis 21 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch wechselnd bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern bei 15 bis 21 Grad.
Am Mittwoch wechselnd bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern bei 15 bis 21 Grad.
Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.