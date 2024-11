DB-Fernverkehr

Ein ICE der Deutschen Bahn (IMAGO / Steinsiek.ch / IMAGO)

Nach Angaben der Bahn sind die Verbindungen von und nach Hamburg massiv beeinträchtigt. Seit dem Nachmittag sei die Strecke zwischen Lüneburg und Uelzen wieder eingeschränkt befahrbar, sagte ein Unternehmenssprecher am Abend. Die Züge zwischen Hamburg und Berlin führen wieder regulär. Da aber aufgrund der umfangreichen Schäden weiterhin Reparaturarbeiten stattfänden, würden die Züge zwischen Hamburg und Hannover umgeleitet. Es komme zu Verspätungen.

ICE-Züge zwischen Hamburg, München und Berlin ausgefallen

Alle ICE-Züge zwischen Hamburg und München fielen den Angaben zufolge aus. Betroffen waren auch alle ICE-Züge zwischen Kiel/Lübeck/Hamburg und München, die über Hannover, Göttingen, Kassel, Würzburg und Nürnberg fahren. Außerdem fielen alle ICE/IC-Züge zwischen Stralsund und Karlsruhe sowie zwischen Hamburg und Karlsruhe aus.

Beeinträchtigungen im Fernverkehr wohl bis Donnerstagnachmittag

Die Beeinträchtigungen im Fernverkehr zwischen Hamburg und Hannover werden laut Bahn voraussichtlich bis in den Nachmittag am Donnerstag andauern. Den Angaben zufolge wurden die Oberleitung und die Signaltechnik durch den umgestürzten Baum in Höhe von Hohenbostel/Bienenbüttel südlich von Lüneburg beschädigt.

