EU-Parlamentspräsidentin Metsola sagte vor Abgeordneten in Kiew, so wolle man Präsenz zeigen, den Austausch vertiefen und "jeden Tag an Ihrer Seite arbeiten". Metsola sicherte der Ukraine die langfristige Unterstützung der EU zu. Der Druck auf Russland werde aufrechterhalten. Sie zeigte sich überzeugt, dass das 19. Sanktionspaket bald verabschiedet wird.
Die Ukraine ist seit 2022 EU-Beitrittskandidat und wirbt mit Nachdruck um eine rasche Aufnahme. Bundeskanzler Merz hat allerdings mehrfach betont, dass ein Beitritt vor einem Ende des russischen Angriffskrieges kaum denkbar sei.
