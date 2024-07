Hackerangriff

Verbindungsdaten von mehreren Millionen AT&T-Kunden wurden gehackt. (picture alliance/ZUMAPRESS.com/Paul Weaver)

Telekommunikationsunternehmens AT&T erbeutet.

Es handele sich dabei um Protokoll-Dateien, in denen angerufene Telefonnummern und die Dauer der Gespräche gespeichert würden, teilte der Konzern mit. Informationen über den Inhalt oder über Text-Nachrichten hätten die Hacker nicht erhalten. Auch sensible Daten wie Sozialversicherungsnummern seien nicht betroffen. In dem Fall ermittele die US-Bundesbehörde FBI, die bereits eine Person verhaftet habe. Die Ermittler wollte sich zu dem Thema nicht äußern.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.