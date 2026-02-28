Gerichtsentscheidung

Israels Behörden hatten insgesamt 37 Organisationen die Lizenzen entzogen, weil sie bestimmte Auflagen ablehnten. Dabei wurde unter anderem gefordert, persönliche Daten aller Mitarbeitenden an Israel zu übermitteln.
Betroffen sind unter anderem Ärzte ohne Grenzen und Oxfam. Sie hätten bis zum 1. März die Arbeit einstellen müssen. Viele der Organisationen argumentieren, ohne ihre Hilfe werde es zu einem Zusammenbruch des Hilfssystems im Gazastreifen kommen.
