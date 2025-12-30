Frankreich verschiebt Verbot von Plastik-sEinwegbechern um vier Jahre. (dpa / Wolfram Steinberg)

Wie aus einem veröffentlichten Erlass hervorging, soll das Verbot nun statt am 1. Januar 2026 erst zum Jahreswechsel 2030 in Kraft treten. Als Begründung für den Aufschub verwiesen das Umweltministerium sowie das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen auf die technische Umsetzbarkeit. 2028 solle überprüft werden, ob die Bestimmung 2030 in Kraft treten könne. Vorbehaltlich des daraus resultierenden Ergebnisses sollen dann nur noch Becher erlaubt sein, die kein Plastik oder nur geringe Spuren von Plastik enthalten. Die Unternehmen sollen nach Beginn des Verbots noch zwölf Monate Zeit bekommen, um ihre Lagerbestände an Plastikbechern abbauen zu können. Zuvor war lediglich eine Frist von sechs Monaten vorgesehen.

