Eine entsprechende Petition hätten bis heute mehr als 230.000 Menschen unterzeichnet, sagte eine Sprecherin dem Deutschlandfunk. Der große Zuspruch sei bemerkenswert und zeige, wie viele Menschen das Thema interessiere und mobilisiere. Bei einem zu hohen Kostendeckel bestehe die Gefahr, dass erneut viel Rendite nicht bei den Verbrauchern lande. Wie schon bei Riester werde es so vielfach dazu kommen, dass insbesondere weniger informierten Menschen "undurchsichtige Verträge aufgeschwatzt" würden, bei denen die tatsächlichen Kosten weit über ein Prozent liegen könnten. Der Sozialverband VdK warnte, viele Menschen könnten sich eine private Vorsorge nicht leisten. Gerade für Menschen mit niedrigen Einkommen sei die gesetzliche Rente oft die einzige verlässliche Absicherung im Alter. Sie müsse das Fundament der Alterssicherung bleiben.
Mit der Reform der privaten Altersvorsorge soll die staatlich geförderte Riester-Rente abgelöst werden. Geplant ist die Einführung eines Standardprodukts mit einem Kostendeckel von 1,5 Prozent. Morgen entscheidet der Bundestag.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.