Die Inflation blieb im Juli unverändert (Archivbild). (picture alliance / Zoonar / monticello)

Waren und Dienstleistungen waren wie bereits im Vormonat im Schnitt 2,0 Prozent teurer als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Auf der Grundlage vorläufiger Daten zeigt sich demnach, dass besonders Dienstleistungen mit einem Anstieg von 3,1 Prozent und Lebensmittel mit einem Plus von 2,2 Prozent die Preisentwicklung antreiben. Die Energiepreise hätten hingegen erneut die Teuerung gedämpft, wenn auch nicht mehr so stark wie in den Vormonaten.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.