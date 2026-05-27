Eine Jugendliche bei der Smartphone-Nutzung (Symbolbild zur Illustration des Themas) (AFP / Critina Quicler)

Die Vorsitzende Pop sagte der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft, für einen wirksamen Schutz von Kindern und Jugendlichen sei ein Flickenteppich aus nationalen Regelungen nicht zielführend. Daher müsse sich die Bundesregierung auf Ebene der Europäischen Union für eine schärfere Regulierung von Online-Diensten stark machen. Ende Juni wird der Bericht der Unabhängigen Expertenkommission "Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt" erwartet, die von Familienministerin Prien eingesetzt wurde.

Zuletzt hatte sich Bundesinnenminister Dobrindt skeptisch zu einem möglichen Social-Media-Verbot für Kinder geäußert. Aus seiner Sicht müssten Familien und Eltern die Grundsatzentscheidung treffen, wann der Nachwuchs ein Smartphone erhalte.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.