Verbraucher sollen defekte "Verbrauchsgüter", also etwa Haushaltsgeräte oder Heimelektronik, leichter reparieren lassen können. (Imago / Zoonar / Andres Victorero)

Es fehlten Anreize für die Kunden sowie wirksame Kontrollen und Sanktionen für die Unternehmen, sagte der Bereichsleiter Kreislaufwirtschaft bei der Organisation, Fischer, dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Für Billigplattformen mit Sitz im Ausland, die gegen Gesetze verstießen, forderte er spürbare Konsequenzen bis hin zu Verkaufsverboten. Nötig seien unter anderem Beschwerdestellen und Bußgelder. Wenn es keine Bestrafungen gebe, bestehe die Gefahr, dass bestimmte Akteure die Vorgaben einfach ignorierten.

Das Gesetz zum Recht auf Reparatur gilt in Deutschland seit dem Monatswechsel und geht auf eine EU-Richtlinie zurück. Es legt fest, dass bestimmte Produkte für einen angemessenen Preis reparierbar sein müssen.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.