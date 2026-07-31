Riskante Geschäfte

Der Bundesverband Verbraucherzentrale kritisiert die Krankenkassen. (IMAGO / Jan Huebner / IMAGO / Blatterspiel)

Beitragsgelder dürften nicht zur Spekulationsmasse werden, sagte der Zuständige des Bundesverbands für Gesundheit und Pflege, Moormann, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Solche Nachrichten lösten zu Recht Empörung aus. Moormann forderte eine lückenlose Aufklärung darüber, wie hoch der Schaden tatsächlich sei und wer dafür verantwortliich gewesen sei.

Mindestens 17 Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen haben laut Berichten Millionenverluste durch Investments in Immobilienfonds erlitten. Die Organisationen unterliegen eigentlich strengen Vorschriften, wie sie das Geld der Beitragszahler investieren dürfen.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.