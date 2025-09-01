Milka erhält in diesem Jahr von Foodwatch den Negativpreis für "Mogelpackung". (picture alliance/Snowfield Photography/D. Kerlekin)

Die Verbraucherzentrale Hamburg reichte eine Klage beim Landgericht Bremen ein. Bei den Schokoladentafeln von Milka handelt es sich der Initiative zufolge um eine - Zitat - "Mogelpackung". Diese wiegen inzwischen nur noch 90 Gramm statt wie zuvor 100 Gramm. Die langjährigen Kunden gingen davon aus, dass sich die Füllmenge nicht verändert habe. Der Unterschied zwischen den Schokoladentafeln sei nur im direkten Vergleich zu erkennen, so die Verbraucherschützer. Der Hersteller entgegnet, das neue Gewicht sei auf jeder Verpackung angegeben.

Wie das Verfahren am Landgericht Bremen ausgeht, ist noch offen. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin hat nun die Firma Mondelez Deutschland Gelegenheit, auf die Klage zu reagieren.

