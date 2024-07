Erstellt den Konsumbarometer-Index: Der Handelsverband Deutschland (www.imago-images.de/Steinach)

Nach Angaben des Handelsverbands Deutschland erreichte das sogenannte Konsumbarometer im Juli knapp 98 Punkten und damit 1,1 Punkte weniger als im Vormonat. Zuvor war der Wert vier Mal in Folge angestiegen. Gründe sind dem Verband zufolge gesunkene Erwartungen an die persönliche Einkommens-Situation und die Lage der Konjunktur. Dies wirke sich wiederum negativ auf die Neigung der Verbraucher aus, sich größerer Anschaffungen zuzulegen. Das HDE-Konsumbarometer ist ein zukunftsorientierter Index, der die erwartete Stimmung in den kommenden drei Monaten abbilden soll.

Dazu werden einmal im Monat rund 1.600 Menschen zu konsumrelevanten Faktoren befragt wie etwa ihre finaanziellen Situation, Sparneigung und Anschaffungsneigung.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.