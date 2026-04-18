Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (picture alliance/dpa | Annette Riedl)

So richtig es sei, Tempo zu machen, so gefährlich wäre ein Schnellschuss, sagte Verbandsvorständin Pop der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Bei so einem Großprojekt brauche es eine vernünftige Expertenanhörung und Diskussion.

Bundesgesundheitsministerin Warken will bis Ende April einen Gesetzentwurf vorlegen, um einen Beschluss bis zum Sommer zu ermöglichen. Die Pläne sehen vor, dass ab dem kommenden Jahr etwa 20 Milliarden Euro eingespart werden.

Inhaltlich stellt sich der Verbraucherzentrale Bundesverband hinter einen Großteil der Vorschläge. Vor allem sei sinnvoll, die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern abzuschaffen. Kritisch sieht Vorständin Pop allerdings, dass die Pläne derzeit keine Übernahme der Versicherungskosten von Bürgergeld-Beziehern durch den Bund vorsieht.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.