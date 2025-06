Wie der Bundesverband mitteilte, geht es um Fortnite, Roblox, Clash of Clans, Monopoly Go und Subway Surfers . Alle fünf populären Spiele seien stellvertretend untersucht worden. Kritisiert werden Tricks, die Nutzer dazu verleiten, Geld auszugeben oder mehr Zeit im Spiel zu verbringen. Dazu zählen Belohnungen für das Anschauen von Werbung und für tägliches Einloggen, Pop-up-Fenster mit Kaufangeboten mitten im Spiel, Countdowns, unübersichtliche Kosten für virtuelle Gegenstände, Verschleierung von Kosten durch Paketpreise und Fantasiewährungen oder unerlaubte Kaufaufforderungen an Kinder.