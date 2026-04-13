Die Vorhersage:
Bewölkt, im Nordwesten und Westen sowie in Teilen der Mitte im Tagesverlauf etwas Regen, ganz im Osten und Südosten auch heiter. Höchstwerte bei Regen 9 bis 14, sonst 15 bis 21 Grad. Morgen gebietsweise Schauer, im Tagesverlauf in den Osten und Südosten zurückziehend. Im Westen teils länger sonnig. Temperaturen 12 bis 19 Grad.
Bewölkt, im Nordwesten und Westen sowie in Teilen der Mitte im Tagesverlauf etwas Regen, ganz im Osten und Südosten auch heiter. Höchstwerte bei Regen 9 bis 14, sonst 15 bis 21 Grad. Morgen gebietsweise Schauer, im Tagesverlauf in den Osten und Südosten zurückziehend. Im Westen teils länger sonnig. Temperaturen 12 bis 19 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch wolkig, vom Westen bis zur Mitte örtlich sonnig. Im Osten und Süden Schauer möglich. 11 bis 20 Grad.
Am Mittwoch wolkig, vom Westen bis zur Mitte örtlich sonnig. Im Osten und Süden Schauer möglich. 11 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.