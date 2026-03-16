Wetter
Verbreitet bewölkt mit Schauern

Der Wetterbericht, die Lage: Ein neues Frontensystem führt von Westen kalte Meeresluft heran und gestaltet das Wetter unbeständig.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Nordwesten und Westen sowie in der Mitte Schauer, sonst wolkig oder gering bewölkt. Tiefstwerte plus 5 bis minus 2 Grad. Am Tag verbreitet wechselnd bis stark bewölkt mit teils kräftigen Schauern. Im Südwesten trocken. Temperaturen 7 bis 12 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag bei vielen Wolken gebietsweise etwas Regen. Im äußersten Osten sowie im Südwesten auch sonnig. 9 bis 16 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.