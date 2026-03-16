Die Vorhersage:
Verbreitet wechselnd bis stark bewölkt mit teils kräftigen Schauern. Im Südwesten trocken. Temperaturen 7 bis 12 Grad. Morgen bei vielen Wolken gebietsweise etwas Regen. Im äußersten Osten sowie im Südwesten auch sonnig. 9 bis 16 Grad.
Verbreitet wechselnd bis stark bewölkt mit teils kräftigen Schauern. Im Südwesten trocken. Temperaturen 7 bis 12 Grad. Morgen bei vielen Wolken gebietsweise etwas Regen. Im äußersten Osten sowie im Südwesten auch sonnig. 9 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch viel Sonne, 9 bis 19 Grad.
Am Mittwoch viel Sonne, 9 bis 19 Grad.
Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.