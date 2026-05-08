Wetter
Verbreitet heiter bis wolkig, in der Mitte und im Osten bewölkt

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland gelangt von Norden her unter leichten Hochdruckeinfluss. Auch im Osten und Süden setzt sich allmählich trockenere Luft durch, die sich wieder erwärmt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Verbreitet heiter bis wolkig. Von der Mitte bis in den Osten viele Wolken. Höchstwerte 17 bis 22, an der See nur 10 bis 16 Grad. Morgen im Norden zeitweise wolkig, sonst heiter. Temperaturen 16 bis 25 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag im Nordwesten und Norden wolkig bis stark bewölkt und örtlich etwas Regen, im Osten und Südosten teils länger heiter. Später im Südwesten zunehmend bewölkt und gebietsweise Schauer. 15 bis 27 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.