Die Vorhersage:
Verbreitet heiter bis wolkig. Von der Mitte bis in den Osten viele Wolken. Höchstwerte 17 bis 22, an der See nur 10 bis 16 Grad. Morgen im Norden zeitweise wolkig, sonst heiter. Temperaturen 16 bis 25 Grad.
Verbreitet heiter bis wolkig. Von der Mitte bis in den Osten viele Wolken. Höchstwerte 17 bis 22, an der See nur 10 bis 16 Grad. Morgen im Norden zeitweise wolkig, sonst heiter. Temperaturen 16 bis 25 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag im Nordwesten und Norden wolkig bis stark bewölkt und örtlich etwas Regen, im Osten und Südosten teils länger heiter. Später im Südwesten zunehmend bewölkt und gebietsweise Schauer. 15 bis 27 Grad.
Am Sonntag im Nordwesten und Norden wolkig bis stark bewölkt und örtlich etwas Regen, im Osten und Südosten teils länger heiter. Später im Südwesten zunehmend bewölkt und gebietsweise Schauer. 15 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.