Die Vorhersage:
Verbreitet heiter, im Norden gebietsweise stark bewölkt. Höchstwerte in der Nordosthälfte 16 bis 20, sonst 20 bis 25 Grad. Morgen zunehmend wolkig mit Schauern und Gewittern. Im Osten und Südosten länger sonnig. Temperaturen 15 bis 26 Grad.
Verbreitet heiter, im Norden gebietsweise stark bewölkt. Höchstwerte in der Nordosthälfte 16 bis 20, sonst 20 bis 25 Grad. Morgen zunehmend wolkig mit Schauern und Gewittern. Im Osten und Südosten länger sonnig. Temperaturen 15 bis 26 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag meist stark bewölkt und regional kräftiger Regen. Im Nordwesten und Norden wechselnd wolkig mit Schauern. An der Nordsee längere freundliche Abschnitte. 9 bis 20 Grad.
Am Montag meist stark bewölkt und regional kräftiger Regen. Im Nordwesten und Norden wechselnd wolkig mit Schauern. An der Nordsee längere freundliche Abschnitte. 9 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.