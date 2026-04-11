Die Vorhersage:
Zunächst örtlich Nebel, im Süden viele Wolken. Sonst heiter oder sonnig. Im Westen zunehmende Bewölkung und gegen Abend teils kräftiger Regen. Höchstwerte von Nordosten nach Südwesten 12 bis 24 Grad. Morgen im Nordwesten teils heiter, teils bewölkt. Im Rest des Landes wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Regen. Temperaturen 10 bis 17 Grad.
Zunächst örtlich Nebel, im Süden viele Wolken. Sonst heiter oder sonnig. Im Westen zunehmende Bewölkung und gegen Abend teils kräftiger Regen. Höchstwerte von Nordosten nach Südwesten 12 bis 24 Grad. Morgen im Nordwesten teils heiter, teils bewölkt. Im Rest des Landes wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Regen. Temperaturen 10 bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag im Westen und Süden bedeckt und regional Regen. Im Norden und Osten aufgelockert bewölkt und trocken. 10 bis 20 Grad.
Am Montag im Westen und Süden bedeckt und regional Regen. Im Norden und Osten aufgelockert bewölkt und trocken. 10 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.