Wetter
Verbreitet heiter oder sonnig, im Westen gegen Abend Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Unter Zwischenhocheinfluss wird es vorübergehend spürbar milder. Am Abend greift ein Tiefausläufer von Westen über und erreicht Sonntagfrüh die Mitte. Dahinter fließt wieder kühlere Luft ein.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Zunächst örtlich Nebel, im Süden viele Wolken. Sonst heiter oder sonnig. Im Westen zunehmende Bewölkung und gegen Abend teils kräftiger Regen. Höchstwerte von Nordosten nach Südwesten 12 bis 24 Grad. Morgen im Nordwesten teils heiter, teils bewölkt. Im Rest des Landes wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Regen. Temperaturen 10 bis 17 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag im Westen und Süden bedeckt und regional Regen. Im Norden und Osten aufgelockert bewölkt und trocken. 10 bis 20 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.