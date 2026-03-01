Wetter
Verbreitet längere sonnige Abschnitte

Der Wetterbericht, die Lage: In den nächsten Tagen setzt sich wieder Hochdruckeinfluss durch, der für ruhiges Frühlingswetter und steigende Temperaturen sorgt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Verbreitet längere sonnig Abschnitte. Im Südosten mehr Wolken und örtlich etwas Regen. Temperaturen 8 bis 16 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen sonnig, an der Ostsee stark bewölkt. 11 bis 18 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag nach Nebelauflösung erneut viel Sonne bei Temperaturen von 11 bis 19 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 01.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.