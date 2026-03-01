Die Vorhersage:
Verbreitet längere sonnig Abschnitte. Im Südosten mehr Wolken und örtlich etwas Regen. Temperaturen 8 bis 16 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen sonnig, an der Ostsee stark bewölkt. 11 bis 18 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag nach Nebelauflösung erneut viel Sonne bei Temperaturen von 11 bis 19 Grad.
Diese Nachricht wurde am 01.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.