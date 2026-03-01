Die Vorhersage:
Verbreitet längere sonnig Abschnitte. Im äußersten Norden und im Südosten bewölkt und etwas Regen. Temperaturen 8 bis 16 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen anfangs im Nordosten stark bewölkt, im Südosten gebietsweise neblig-trüb. Sonst sonnig. 11 bis 18 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag nach Nebelauflösung viel Sonne bei Temperaturen von 11 bis 19 Grad.
Diese Nachricht wurde am 01.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.