Die Vorhersage:
Stark bewölkt und verbreitet Schauer. Im Osten und Südosten zeitweise Auflockerungen. Höchstwerte 7 bis 14 Grad. Morgen viele Wolken, im Norden Durchzug von teils kräftigen Regenfällen. Im Süden Schauer, im Tagesverlauf nachlassend. In der Mitte auch größere Wolkenlücken. Temperaturen 6 bis 13 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag bedeckt und häufig Schauer, im Südwesten und an den Alpen länger anhaltende Niederschläge. 7 bis 13 Grad.
Diese Nachricht wurde am 25.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.