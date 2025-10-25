Wetter
Verbreitet Schauer, im Osten und Südosten Auflockerungen

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines sich kaum verlagernden Sturmtiefs mit Kern zwischen Norwegen und Dänemark wird Meeresluft subpolaren Ursprungs herangeführt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Stark bewölkt und verbreitet Schauer. Im Osten und Südosten zeitweise Auflockerungen. Höchstwerte 7 bis 14 Grad. Morgen viele Wolken, im Norden Durchzug von teils kräftigen Regenfällen. Im Süden Schauer, im Tagesverlauf nachlassend. In der Mitte auch größere Wolkenlücken. Temperaturen 6 bis 13 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag bedeckt und häufig Schauer, im Südwesten und an den Alpen länger anhaltende Niederschläge. 7 bis 13 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 25.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.