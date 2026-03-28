Wetter
Verbreitet Schauer, im Südosten heiter bis wolkig

Der Wetterbericht, die Lage: Der Zwischenhocheinfluss lässt wieder nach, ein Frontensystem erfasst Deutschland von Nordwesten her.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts in der Nordwesthälfte zunehmend bewölkt und etwas Regen. Sonst überwiegend klar, teils auch wolkig. Tiefstwerte plus 6 bis minus 8 Grad. Am Tag im Nordwesten nachlassende Niederschläge, im Südosten heiter bis wolkig. Dazwischen meist stark bewölkt mit Schauern, vereinzelt auch Gewitter. Temperaturen 4 bis 12 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag bewölkt mit Schauern bei 5 bis 12 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.