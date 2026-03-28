Die Vorhersage:
Nachts in der Nordwesthälfte zunehmend bewölkt und etwas Regen. Sonst überwiegend klar, teils auch wolkig. Tiefstwerte plus 6 bis minus 8 Grad. Am Tag im Nordwesten nachlassende Niederschläge, im Südosten heiter bis wolkig. Dazwischen meist stark bewölkt mit Schauern, vereinzelt auch Gewitter. Temperaturen 4 bis 12 Grad.
Nachts in der Nordwesthälfte zunehmend bewölkt und etwas Regen. Sonst überwiegend klar, teils auch wolkig. Tiefstwerte plus 6 bis minus 8 Grad. Am Tag im Nordwesten nachlassende Niederschläge, im Südosten heiter bis wolkig. Dazwischen meist stark bewölkt mit Schauern, vereinzelt auch Gewitter. Temperaturen 4 bis 12 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag bewölkt mit Schauern bei 5 bis 12 Grad.
Am Sonntag bewölkt mit Schauern bei 5 bis 12 Grad.
Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.