Die Vorhersage:
Im Nordwesten ab dem Mittag nachlassender Regen und allmähliche Wolkenauflockerungen, im Südosten heiter bis wolkig. Dazwischen meist stark bewölkt mit Schauern, vereinzelt auch Gewitter. Höchstwerte 4 bis 12 Grad. Morgen verbeitet bewölkt mit einzelnen Schauern. Abends im Nordwesten Aufzug dichter Wolken und Regen. Temperaturen 5 bis 12 Grad.
Im Nordwesten ab dem Mittag nachlassender Regen und allmähliche Wolkenauflockerungen, im Südosten heiter bis wolkig. Dazwischen meist stark bewölkt mit Schauern, vereinzelt auch Gewitter. Höchstwerte 4 bis 12 Grad. Morgen verbeitet bewölkt mit einzelnen Schauern. Abends im Nordwesten Aufzug dichter Wolken und Regen. Temperaturen 5 bis 12 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag stark bewölkt mit weiteren Niederschlägen bei 5 bis 11 Grad.
Am Montag stark bewölkt mit weiteren Niederschlägen bei 5 bis 11 Grad.
Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.