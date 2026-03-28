Wetter
Verbreitet Schauer, im Südosten heiter bis wolkig

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Frontensystem mit Niederschlägen verlagert sich langsam südostwärts über Deutschland hinweg und erreicht am späten Abend die Alpen.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Nordwesten ab dem Mittag nachlassender Regen und allmähliche Wolkenauflockerungen, im Südosten heiter bis wolkig. Dazwischen meist stark bewölkt mit Schauern, vereinzelt auch Gewitter. Höchstwerte 4 bis 12 Grad. Morgen verbeitet bewölkt mit einzelnen Schauern. Abends im Nordwesten Aufzug dichter Wolken und Regen. Temperaturen 5 bis 12 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag stark bewölkt mit weiteren Niederschlägen bei 5 bis 11 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.