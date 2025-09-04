Die Vorhersage:
Bei wechselnder bis starker Bewölkung von Südwesten in die Mitte ausgreifende Schauer. Vereinzelte Gewitter mit Starkregen möglich. Im Osten und Südosten sonnig. Im Süden teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotential durch Starkregen, Sturmböen und Hagel. Höchstwerte von 19 Grad im Westen bis 29 Grad im Osten. Morgen in der Westhälfte wechselnd bewölkt, örtlich Schauer und kurze Gewitter. In der Osthälfte stark bewölkt mit Gewittern. Temperaturen 17 bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag heiter bei 20 bis 25 Grad.
Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.