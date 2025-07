Wetter

Verbreitet Schauer und Gewitter

Das Wetter: In der Nacht nach Wetterberuhigung von Westen her erneut Bewölkungsverdichtung und aufkommender Regen, vereinzelt Gewitter. Tiefstwerte 18 bis 11 Grad. Am Tag im Südwesten teils sonnig. Sonst gebietsweise schauerartiger Regen oder Gewitter. Später im Westen Auflockerungen. 20 bis 28 Grad.