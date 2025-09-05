Die Vorhersage:
Bei unterschiedlicher Bewölkung verbreitet Schauer und Gewitter, in der Osthälfte im Tagesverlauf nach Osten abziehend. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. Morgen nach Nebelauflösung heiter bei 20 bis 25 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag abgesehen von Schleierwolken sonnig. Temperaturen 24 bis 29 Grad.
Diese Nachricht wurde am 05.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.