Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Von Nordwesten und Westen her Auflockerungen, aber auch wiederholt Schauer und teils kräftige Gewitter, örtlich Unwetter durch Hagel und Starkregen. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, im Südosten Schauer. Am Nachmittag vom Nordwesten bis zur Mitte Regen. Temperaturen 16 bis 23 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Osten Schauer, im Südwesten und Süden länger sonnig. Dort 25 bis 30 Grad, sonst 19 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.