Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts bewölkt, in der Mitte und im Süden kräftige Schauer und Gewitter, örtlich Unwetter. Im Nordwesten nur vereinzelte Gewitter. Im Nordosten gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 20 bis 14 Grad. Am Tag gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. Ab dem Mittag vom Südwesten über die Mitte bis in den Nordosten Schauer und teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. Temperaturen 23 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden etwas Regen, im Süden einzelne Schauer und Gewitter. Im Südwesten eher sonnig. 20 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.