Die Vorhersage:
Nachts gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte im Westen 15 bis 11, sonst 10 bis 3 Grad. Am Tag verbreitet sonnig, im Nordwesten Wolkenaufzug und ab dem Nachmittag gebietsweise Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen. Unwettergefahr. Temperaturen 24 bis 33 Grad mit den höchsten Werten im Westen und Südwesten.
Nachts gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte im Westen 15 bis 11, sonst 10 bis 3 Grad. Am Tag verbreitet sonnig, im Nordwesten Wolkenaufzug und ab dem Nachmittag gebietsweise Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen. Unwettergefahr. Temperaturen 24 bis 33 Grad mit den höchsten Werten im Westen und Südwesten.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag wechselnd bewölkt, in der Mitte Schauer und teils kräftige Gewitter. Im Süden im Tagesverlauf ebenfalls einige Gewitter. 18 bis 32 Grad.
Am Samstag wechselnd bewölkt, in der Mitte Schauer und teils kräftige Gewitter. Im Süden im Tagesverlauf ebenfalls einige Gewitter. 18 bis 32 Grad.
Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.