Wetter
Verbreitet sonnig, im Nordwesten ab dem Nachmittag gebietsweise Gewitter mit Starkregen - Unwettergefahr

Der Wetterbericht, die Lage: Der Hochdruckeinfluss schwächt sich allmählich ab, gleichzeitig gelangt feuchtwarme bis heiße Luft ins Land.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte im Westen 15 bis 11, sonst 10 bis 3 Grad. Am Tag verbreitet sonnig, im Nordwesten Wolkenaufzug und ab dem Nachmittag gebietsweise Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen. Unwettergefahr. Temperaturen 24 bis 33 Grad mit den höchsten Werten im Westen und Südwesten.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag wechselnd bewölkt, in der Mitte Schauer und teils kräftige Gewitter. Im Süden im Tagesverlauf ebenfalls einige Gewitter. 18 bis 32 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.