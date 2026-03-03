Die Vorhersage:
Nachts meist gering bewölkt oder klar. In der Südhälfte stellenweise Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 4 Grad. Am Tag verbreitet sonnig, in der Südhälfte anfangs gebietsweise neblig-trüb. Höchsttemperaturen 12 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.
Nachts meist gering bewölkt oder klar. In der Südhälfte stellenweise Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 4 Grad. Am Tag verbreitet sonnig, in der Südhälfte anfangs gebietsweise neblig-trüb. Höchsttemperaturen 12 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch meist heiter oder sonnig, in der nördlichen Mitte teils dichte Bewölkung. 11 bis 18 Grad.
Am Mittwoch meist heiter oder sonnig, in der nördlichen Mitte teils dichte Bewölkung. 11 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.