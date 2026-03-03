Wetter
Verbreitet sonnig, in der Südhälfte zunächst gebietsweise neblig-trüb

Der Wetterbericht, die Lage: Hoher Luftdruck bestimmt mit milder bis sehr milder Luft das Wetter. Am Abend greift ein schwacher Tiefausläufer auf den Nordwesten über.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts meist gering bewölkt oder klar. In der Südhälfte stellenweise Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 4 Grad. Am Tag verbreitet sonnig, in der Südhälfte anfangs gebietsweise neblig-trüb. Höchsttemperaturen 12 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch meist heiter oder sonnig, in der nördlichen Mitte teils dichte Bewölkung. 11 bis 18 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.