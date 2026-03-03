Wetter
Verbreitet sonnig, in der Südhälfte zunächst gebietsweise neblig-trüb

Der Wetterbericht, die Lage: Hoher Luftdruck bestimmt mit milder bis sehr milder Luft das Wetter. Am Abend greift ein schwacher Tiefausläufer auf den Nordwesten über.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Verbreitet sonnig, in der Südhälfte anfangs gebietsweise neblig-trüb. Temperaturen 12 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein. Morgen meist heiter oder sonnig, in der nördlichen Mitte teils dichte Bewölkung. 11 bis 18 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag nach Auflösung regionaler Nebelfelder erneut sonnig bei 9 bis 19 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.