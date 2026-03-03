Die Vorhersage:
Verbreitet sonnig, in der Südhälfte anfangs gebietsweise neblig-trüb. Temperaturen 9 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein. Morgen nach Nebelauflösung meist heiter oder sonnig, in der nördlichen Mitte teils dichte Bewölkung. 11 bis 18 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag nach Auflösung regionaler Nebelfelder erneut sonnig bei 9 bis 19 Grad.
Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.